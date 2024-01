Hausse des prix : l'exploitation cynique de la crise en mer Rouge par les importateurs israéliens

"Il y a un charme particulier du marché israélien : quoi qu'il arrive dans le monde, les prix ne font qu'augmenter", dénonce un lobby de consommateurs

Deux importateurs israéliens parmi les plus importants ont annoncé la prochaine augmentation des prix de leurs produits, dans le contexte des perturbations du trafic en mer Rouge. C'est le cas de la société Schestowitz, importatrice de très nombreuses marques phares comme Colgate, Palmolive et bien d'autres, ainsi qu'une autre entreprise qui importe une part considérable des conserves alimentaires. Alors que les attaques des rebelles houthis se sont multipliées depuis le 7 octobre en mer Rouge en représailles à la guerre dans la bande de Gaza, les plus grandes compagnies maritimes internationales du monde ont annoncé la suspension de leurs activités dans la région. Bien que plusieurs d'entre elles, comme Maersk, aient depuis annoncé la reprise de la navigation de leurs conteneurs grâce à la mise en place d'une coalition internationale pour contrer les agressions, la situation demeure instable, contraignant de nombreux navires à emprunter des itinéraires de rechange. D'autres fabricants choisissent désormais de transporter leurs produits par avion. Autant de changements qui se répercutent inévitablement sur les prix. "Face à une telle situation, les coûts de transport, qui incluent notamment l'assurance, le carburant et la main-d'œuvre, augmentent inexorablement", explique sur la chaîne N12 le professeur Yael Herrer, expert en chaîne d'approvisionnement à la Faculté des sciences des données du Technion.

Pourtant, les experts pointent également des augmentations de prix abusives, relevant que de nombreux articles et produits ne sont, en réalité, pas affectés par la situation. "Pour ce qui est des produits pharmaceutiques, produits de toilette et produits alimentaires emballés, l'effet devrait être négligeable. Dans les rapports des principaux importateurs, on constate que les coûts de transport, par rapport aux coûts d'importation dans leur ensemble, sont inférieurs à 1 % pour chaque produit. Ces produits sont effectivement chers et relativement petits, vous pouvez en mettre beaucoup dans un conteneur. Tous les coûts sont donc répartis entre tous les produits, ce qui fait qu'ils sont, au final, négligeables", explique sur la chaîne 12 l'avocate Rachel Gore, vice-présidente de Lobby 99 qui œuvre à la défense des consommateurs israéliens. En pratique, les hausses de prix résultant de la situation sécuritaire ne devraient se faire ressentir qu'à la fin du premier trimestre de 2024, et uniquement sur les gros produits comme l'électroménager ou les voitures.

L'organisation relève en outre l'existence d'autres variables qui, même en période de tensions sécuritaires, devraient permettre d'équilibrer les augmentations. "Il y a eu de nombreuses baisses de prix au cours de la période récente. Le prix du pétrole a chuté de 13 % et le shekel s'est renforcé par rapport au dollar. De telles données permettent donc d'absorber une hausse des coûts des transports supérieure de deux à trois fois. Il n'est certainement pas nécessaire d'augmenter les prix de manière radicale", poursuit Lobby 99.

Yaelle Ifrah, spécialiste des questions économiques et de la consommation, confirme à i24NEWS que des importateurs profitent "cyniquement" de la situation. "Il n'y a pas de raison pour que le prix de petits articles comme des vêtements ou des chaussures subisse une hausse de plus de 10 agorots par article", note-t-elle. Elle dénonce ainsi les arnaques dont les consommateurs sont victimes. "On se souvient de la hausse du prix du blé générée il y a deux ans par la guerre en Ukraine, et de sa répercussion sur le prix de nombreuses marchandises. Or, le cours du blé est revenu à son niveau d'avant-guerre il y a environ un an, mais les prix sont restés les mêmes, ils n'ont pas baissé en conséquence", relève-t-elle. Concernant les produits importés d'Europe, l'organisation précise qu'il n'y a aucune raison qu'ils augmentent. "La plupart des produits alimentaires et des épices en Israël ne sont pas importés d'Asie mais d'Europe, cela ne doit donc avoir aucun effet ici. Il existe des produits asiatiques comme les canettes, certains parfums, le cacao ou le sucre, mais ce sont des produits spécifiques. Pour de tels produits, l’effet du transport est négligeable", dit-elle.

Yonatan Sindel/Flash90

Malgré tout cela, les supermarchés verront leurs prix augmenter dès cette semaine. Ils profiteront notamment d'un effet boule de neige dû à la concentration du marché. "En ce début d'année, nous assistons déjà à une augmentation radicale des prix. Nous savons que si un producteur ou un importateur augmente les prix, quelle qu'en soit la raison, tout le monde prend le train en marche. Cela ouvre la porte à des augmentations horizontales sous couvert de la situation sécuritaire et des coûts d'assurance, mais en pratique, cela n'aura rien à voir avec cela", martèle Lobby 99.

"Il y a un charme particulier du marché israélien : quoi qu'il arrive dans le monde, que les prix des transports augmentent ou baissent, que le shekel se renforce ou s'affaiblisse, que le coût du pétrole monte ou baisse, les prix ne font qu'augmenter", déplore l'organisation. "Si nous étions dans un marché alimentaire plus compétitif et moins concentré, les importateurs absorberaient une partie des coûts et n'oseraient pas les répercuter sur le consommateur, car ils craindraient que d'autres concurrents ne le fassent pas et qu'un un écart de prix en résulte. Le problème en Israël est qu’il y a cinq énormes entreprises alimentaires, véritable méga-monopole, donc il n’y a pas de concurrence. Personne ne tient compte du consommateur et de ses besoins. Il n’y a aucun frein ni contrepoids."