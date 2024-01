"Les otages israéliens ne seront libérés que selon nos conditions" (chef du Hamas)

Ismail Haniyeh s'est dit ouvert à un gouvernement national en Cisjordanie et dans la bande de Gaza

Le chef du bureau politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh, a fait une déclaration à la presse, abordant les négociations avec Israël pour un nouvel échange de prisonniers: "Nous avons présenté au Qatar et à l'Égypte notre position basée sur l'arrêt complet de l'agression contre notre peuple". Il a par ailleurs ajouté que les otages israéliens ne seraient libérés que selon les conditions fixées par le Hamas. "Les prisonniers de l'ennemi ne seront libérés que selon les termes fixés par la résistance", déclare Haniyeh.

https://twitter.com/i/web/status/1742212421820064244 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Haniyeh a également évoqué les discussions sur l'après-guerre, affirmant : "Nous avons reçu de nombreuses initiatives concernant la situation intérieure et nous sommes ouverts à la restauration de l'autorité nationale et à un gouvernement national en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Nous soulignons l'activité basée sur le plan de résistance, dont le principal objectif est l'établissement d'un État dont la capitale est Jérusalem et le droit au retour".

Il a par ailleurs affirmé que le Hamas était sur le point de vaincre l'armée israélienne dans la bande de Gaza, ce qu'aucun rapport ne laisse suggérer. "La résistance continue d'abattre les cibles ennemies une après l'autre, malgré toutes les tentatives pour la détruire. Notre résistance, ses leaders et ses hommes vont bien, l'ennemi est sur le point d'être vaincu, et la victoire est toute proche", a-t-il affirmé.

https://twitter.com/i/web/status/1742196496932454740 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Par ailleurs, le Jihad islamique et le Hamas ont répondu dans un document commun à la proposition égyptienne pour un nouvel échange de prisonniers, selon la chaîne Al Mayadeen, proche du Hezbollah. D'après le contenu du document, leur première revendication est l'instauration d'un cessez-le-feu et le retrait intégral des forces de Tsahal de la bande de Gaza, en plus de la reconstruction du territoire, assortie de garanties fournies par le Conseil de sécurité des Nations Unies.