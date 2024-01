Beyrouth : le numéro deux de l'aile politique du Hamas tué dans une explosion

Le haut dirigeant du Hamas se trouvait à Beyrouth pour y rencontrer Hassan Nasrallah, selon certains médias

Le numéro deux de l'aile politique du Hamas, Salah al-Arouri, a été tué, mardi, à Beyrouth, suite à l'explosion d'un immeuble dans le quartier de Dahiya, un bastion du Hezbollah, considéré comme son centre de commandement. Le Hamas a confirmé sa mort.

Les médias rapportent qu'un drone suicide aurait frappé un bureau de l'organisation terroriste au pouvoir à Gaza dans lequel se trouvait le dirigeant. Il a été rapporté que le commandant militaire du Jihad islamique, Akram al-Ajouri, se trouvait avec lui. Deux hauts dirigeants de l'ile militaire du Hamas auraient également été tués dans l'explosion. D'après certaines informations, Salah al-Arouri devait rencontrer Hassan Nasrallah mercredi.

Les images qui circulent sur les réseaux sociaux montrent un immeuble soufflé et des véhicules en feu. L'explosion aurait fait en tout six morts et plusieurs blessés. Avant même le 7 octobre, le Hezbollah avait menacé Israël d'une riposte très dure en cas d'élimination de Salah al-Harouri.

Basé au Liban, Al-Arouri, 57 ans, était considéré comme le chef de facto de l'aile militaire du Hamas en Cisjordanie. Les services de renseignement israéliens le tiennent également pour responsable de la planification de l'enlèvement et du meurtre de trois adolescents israéliens - Gilad Shaar, Eyal Yifrach et Naftali Fraenkel - en juin 2014, ainsi que de nombreuses autres attaques.