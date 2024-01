Antisémitisme et plagiat : la présidente de Harvard démissionne

Claudine Gay est en poste depuis seulement six mois

La présidente de l'Université d'Harvard a annoncé sa démission ce mardi, après seulement six mois en poste. Claudine Gay, déjà sous pression après son audition désastreuse au Congrès relative à la hausse de l'antisémitisme sur son campus, a finalement jeté l'éponge suite à des allégations de plagiat visant certains de ses travaux de recherche.

"C'est avec le cœur lourd mais avec un amour profond pour Harvard que j'écris pour annoncer que je quitterai mon poste de président", a écrit Claudine Gay dans une lettre à la communauté de Harvard . "Après consultation des membres de la Société, il est devenu clair qu'il est dans le meilleur intérêt de Harvard que je démissionne, afin que notre communauté puisse traverser ce moment de défi extraordinaire en se concentrant sur l'institution plutôt que sur n'importe quel individu."

Soutenue par le corps dirigeant de l'université, la présidente était pourtant parvenue jusqu'ici à conserver sa position, en dépit de sa piteuse prestation devant le Congrès début décembre Sommée par une élue républicaine de dire si les appels à mener une Intifada mondiale - et donc au génocide des Israéliens et des Juifs - était conforme au code de conduite du prestigieux établissement, Claudine Gay avait invoqué la liberté d'expression, et affirmé que cela "dépendait du contexte".

Des propos qui avaient fait scandale et suscité de très nombreux appels à sa démission, beaucoup mettant en avant les pertes en dons colossales de l'université depuis le 7 octobre et les manifestations anti-israéliennes sur le campus. Au terme de vifs débats en interne, la direction de l'université avait toutefois décidé de lui renouveler sa confiance. Egalement auditionnée à ses côtés, la présidente de l'Université de Pennsylvanie, Elizabeth Magill, avait, elle, quitté son poste dans foulée.

En plus de cela, la dirigeante de Harvard faisait face à des accusations de plagiat. Après enquête, le Conseil d'administration de l'université a trouvé deux articles publiés qui nécessitaient des citations supplémentaires, sans qu'ils soient pour autant qualifiés de plagiat. "Il a été pénible de voir des doutes planer sur mes engagements à lutter contre la haine et à faire respecter la rigueur scientifique", a encore déclaré Claudine Gay dans la lettre annonçant sa démission.

La présidence de Claudine Gay restera dans l'histoire de l'université comme la plus courte, mais aussi la première assurée par une femme noire.