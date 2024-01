Qui était l'archi-terroriste Salah Al-Arouri, numéro deux du Hamas tué mardi ?

"Je sens que j'ai vécu trop longtemps et que j'ai dépassé mon espérance de vie", déclarait-il dans sa dernière interview

Israël a tenu sa promesse faite au lendemain du 7 octobre de frapper tous les dirigeants du Hamas, y compris ceux réfugiés à l'étranger. Quelques jours après les attaques terroristes sans précédent perpétrées dans le pays, Benjamin Netanyahou avait indiqué avoir donné l'ordre au Mossad de traquer sans relâche les chefs de l'organisation "où qu'ils se trouvent". Salah Al-Arouri, est le premier à en avoir fait les frais, éliminé ce mardi à Beyrouth dans une frappe de drone israélienne présumée avec d'autres hauts responsables du groupe terroriste. Numéro deux du Hamas dont la tête avait été mise à prix cinq millions de dollars par les Etats-Unis, son assassinat constitue un coup majeur dans l'entreprise de décapitation de l'organisation.

Né en 1966 près de Ramallah, Salah Al-Arouri avait été élevé dans une famille très pratiquante. Poussé par son père qui était responsable de la mosquée locale, il avait entamé à 19 ans des études religieuses à l'université d'Hébron, connue comme un fief du mouvement des Frères musulmans. A l'époque, Al-Arouri s'illustrait déjà par ses compétences politiques en tant que membre de la cellule étudiante islamique. Le Hamas, fondé à Gaza en 1987 par le cheikh Ahmed Yassine, l'avait recruté en 1990, d’abord dans le but d’établir une infrastructure terroriste dans la région d’Hébron, puis pour créer une branche militaire du Hamas dans toute la Cisjordanie.

AP Photo/Nariman El-Mofty

Quatre mois plus tard, Al-Arouri avait été arrêté pour la première fois. Il était resté en prison jusqu'en 2007, date à laquelle il avait été libéré pour la première fois. Il avait de nouveau été arrêté quelques mois plus tard après être retourné à ses activités terroristes. Emprisonné jusqu'en 2010, il avait profité de son incarcération pour compléter une maîtrise en charia.

Al-Arouri avait acquis l’essentiel de sa position au sein du Hamas précisément au cours de ses longues années de prison. Elu leader du mouvement des prisonniers, il avait contribué de manière significative à l'amélioration des conditions de détention des détenus sécuritaires. Dans le même temps, il avait également mené une lutte de pouvoir avec un autre dirigeant du Hamas, lui aussi emprisonné à la même période, Yahya Sinwar. C'est ainsi qu'était née une rivalité politique entre les deux qui ne s'est jamais démentie. Réagissant à l'élimination du numéro deux du Hamas ce mardi, Avigdor Lieberman,le député et chef du parti Yisrael Beitenou, a d'ailleurs noté que "Sinwar devait sabler le champagne dans son tunnel".

Comme son rival, Al-Arouri avait également appris l’hébreu pendant ses années d'incarcération, et s'était familiarisé avec la la société israélienne en lisant et en écoutant les médias. "Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une figure très dominante, un leader doté de capacités inhabituelles", avait déclaré l'ancien officier du Shin Bet Micha Kobi dans le "Yediot Ahronoth" en avril dernier.

Libéré en 2010 après son engagement à cesser ses activités terroristes et à ne plus mettre un pied en Cisjordanie pendant trois ans, al-Arouri a été envoyé en Jordanie d'où il avait été expulsé peu de temps après. Il s'était ensuite rendu en Syrie avant que la guerre et la rupture du Hamas avec Bachar al-Assad ne le contraignent à quitter le territoire. Il s'était alors installé à Istanbul, où il avait reçu le soutien du président turc Recep Tayyip Erdogan, alors en conflit ouvert avec Israël à propos de l'affaire du Mavi Marmara.

En 2017, il avait été élu vice-président du bureau politique du Hamas, tout en représentant l’école de pensée pro-iranienne qui prônait un resserrement des relations avec Téhéran et le Hezbollah. Parmi ses faits d'armes les plus marquants, la planification de l'enlèvement et du meurtre de trois adolescents israéliens - Gilad Shaar, Eyal Yifrach et Naftali Fraenkel - en juin 2014, qui a entrainé l'opération Bordure protectrice à Gaza. Après le 7 octobre, il avait été désigné par le Hamas comme l'un des principaux architectes du massacre perpétré en Israël. Sa maison familiale à Gaza a été détruite dans les premiers jours de la contre-offensive israélienne dans le territoire palestinien.

Dans sa dernière interview, il y a quelques semaines, l'archi-terroriste déclarait : "Je sens que j'ai vécu trop longtemps et que j'ai dépassé mon espérance de vie.