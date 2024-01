"Plus de 70 % de la population israélienne favorable à l'émigration volontaire des habitants de Gaza", selon Betsalel Smotrich

AprĂšs que ses propos ont Ă©tĂ© condamnĂ©s notamment par les États-Unis, le ministre israĂ©lien des Finances, Betsalel Smotrich, a commentĂ© la question de l'expulsion des Palestiniens de Gaza : "plus de 70 % de l'opinion publique israĂ©lienne soutient aujourd'hui une solution humanitaire consistant Ă encourager l'immigration volontaire des Arabes de Gaza et leur absorption dans d’autres pays. Le public estime qu'un petit pays comme le nĂŽtre ne peut pas se permettre une rĂ©alitĂ© oĂč, Ă quatre minutes de nos localitĂ©s, existe un foyer de haine et de terrorisme oĂč se trouvent deux millions de personnes qui se rĂ©veillent chaque matin avec le dĂ©sir de dĂ©truire l'État d'IsraĂ«l, de massacrer, violer et assassiner les Juifs oĂč qu’ils soient", a-t-il dĂ©clarĂ©. "La sociĂ©tĂ© israĂ©lienne n'acceptera pas que cette rĂ©alitĂ© perdure Ă Gaza. Nous avons besoin d'une rĂ©flexion renouvelĂ©e et commune avec nos amis de la communautĂ© internationale qui apportera la paix, la sĂ©curitĂ© et la prospĂ©ritĂ© Ă tous les peuples de la rĂ©gion et permettra aux habitants du sud de rentrer chez eux en toute sĂ©curitĂ© et en paix", a-t-il ajoutĂ©.