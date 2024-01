Elimination de Saleh al-Arouri: Israël se prépare à des représailles

"Même si l'attaque a eu lieu au Liban, celui qui était visé était un cadre du Hamas, et non du Hezbollah", rappelle le journaliste Matthias Inbar

Une certitude en Israël après la mort de Saleh al-Arouri, numéro 2 de la frange politique du Hamas tué dans une explosion à Beyrouth mardi soir : le "Hamas s'organisera pour réagir" et que "cela pourrait prendre un certain temps". Le cabinet de guerre dit envisager une réponse "en provenance du Liban, sous toutes les formes et possibilités".

Quant à savoir si le Hezbollah se joindra aux représailles du Hamas depuis son territoire, l'Etat hébreu s'attend à une réponse modérée "qui se traduirait par des tirs sur le nord, mais pas par une extension du conflit", estiment les spécialistes. "Celui qui était visé était un cadre du Hamas, et non du Hezbollah", rappelle le journaliste Matthias Inbar. "Et même si l'explosion a eu lieu à Beyrouth, au cœur du Dahiyeh, bastion du groupe terroriste chiite, le Hezbollah ne peut réagir de la même manière que s'il avait été officiellement ciblé".

Selon le New York Times, pour un haut responsable américain, "il est probable qu'il s'agisse de la première d'une série d'attaques de ce type, contre les responsables du Hamas, en réponse au 7 octobre". Car même si les responsables israéliens n’ont fait aucun commentaire sur la frappe qui a tué al-Arouri, des responsables américains et libanais ont rapidement attribué l'attaque à Israël qui avait promis de frapper les responsables du Hamas "où qu'ils se trouvent". "Nous irons les chercher partout : à Gaza, en Cisjordanie, au Liban, en Turquie, au Qatar, partout. Cela prendra quelques années, mais nous le ferons", avait assuré Ronen Bar, le directeur du renseignement intérieur israélien début décembre.

L’ONU a averti mardi soir que l'assassinat de hauts responsables du Hamas au Liban est un événement "très inquiétant" et a souligné les "dangers d'expansion du conflit dans la région".