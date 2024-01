Les appels de Ben Gvir et Smotrich à déplacer les Gazaouis exaspèrent les Etats-Unis

"Les États-Unis rejettent les déclarations incendiaires et irresponsables des ministres israéliens Smotrich et Ben Gvir"

Les États-Unis ont fustigé les propos polémiques des ministres israéliens d'extrême droite Betsalel Smotrich et Itamar Ben Gvir, qui se sont exprimés en faveur d'une migration massive des habitants de Gaza qui ne laisserait sur place qu'une fraction de la population actuelle. "Les États-Unis rejettent les déclarations incendiaires et irresponsables des ministres israéliens Smotrich et Ben Gvir. Il ne devrait pas y avoir de déplacement massif de Palestiniens de Gaza", a déclaré le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, sur X.

"Nous apprécions vraiment les États-Unis d'Amérique mais, avec tout le respect que je leur dois, nous ne sommes pas une étoile de plus sur le drapeau américain. Les États-Unis sont notre meilleur ami, mais nous ferons d'abord ce qui est le mieux pour l'État d'Israël : la migration de centaines de milliers de personnes de Gaza permettra aux habitants des localités limitrophes de Gaza de vivre en paix", a tweeté le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir.

"Le gouvernement israélien, y compris le Premier ministre, nous a dit à plusieurs reprises et de manière constante que ces déclarations ne reflétaient pas sa politique", a répondu M. Miller dans un communiqué, ajoutant que cette rhétorique "devait cesser immédiatement".

"Nous avons été clairs, constants et sans équivoque sur le fait que Gaza est une terre palestinienne et restera une terre palestinienne, sans le Hamas pour contrôler son avenir et sans qu'aucun groupe terroriste ne soit en mesure de menacer Israël. C'est l'avenir que nous recherchons", a conclu le responsable américain.

Cette condamnation a été réitérée par l'ambassadrice américaine à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, ainsi que par son homologue français Nicolas de Rivière, qui a jugé "l’idée absurde".