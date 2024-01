Netanyahou évoque l'exil des dirigeants du Hamas lors d'une réunion avec les familles d'otages

La réunion entre le Premier ministre et les familles a eu lieu au moment même où le dirigeant du Hamas Saleh al-Arouri était tué dans une explosion à Beyrouth

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a discuté mardi avec les familles des otages détenus à Gaza, évoquant la possibilité d'exiler la direction du groupe terroriste Hamas de la bande de Gaza. Cette réunion intervient dans un contexte de tensions accrues après la mort du chef adjoint du Hamas, Saleh al-Arouri, dans une frappe aérienne israélienne à Beyrouth.

Netanyahou a souligné l'importance du retour des captifs, indiquant que des discussions étaient en cours, bien que le Hamas ait suspendu les pourparlers après l'élimination d'Arouri. Selon le Premier ministre, "le Hamas a assoupli ses ultimatums", malgré des informations contradictoires sur l'état des négociations.

Le Premier ministre a insisté sur la détermination d'Israël à ramener tous les otages, vivants ou morts, et a mentionné l'utilisation de la pression militaire sur Gaza comme moyen de faciliter le processus. La "possibilité" d'exiler des dirigeants clés du Hamas, y compris Yahya Sinwar et Muhammad Deif, a également été évoquée.

Israël a qualifié les dirigeants du Hamas de "morts-vivants" après le massacre du 7 octobre, mais peine à atteindre les hauts responsables, qui se cacheraient dans les tunnels de Gaza, potentiellement avec des otages.

Article 27A of the Israeli copyright law

Les rapports sur l'assouplissement de la position du Hamas sont contradictoires. La chaîne N12 suggère que Sinwar aurait retiré sa demande d'un cessez-le-feu permanent, tandis que des sources du Hamas affirment qu'aucune libération d'otages n'aura lieu sans un arrêt total des combats.

Les pourparlers indirects entre Israël et le Hamas ont été suspendus après la mort d'Arouri, et les efforts se concentrent désormais sur la prévention d'une escalade à la frontière nord. On estime à 129, le nombre d'otages enlevés par le Hamas le 7 octobre dernier qui sont toujours détenus à Gaza, certains pouvant ne pas être en vie.