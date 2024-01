Saleh al-Arouri a été éliminé par un missile de précision

Le missile, conçu pour infiltrer les murs sans endommager les logements voisins, a atteint précisément son objectif, l'appartement officieux d'Al-Aarouri

Le numéro deux du Hamas, Saleh al-Arouri, a été tué mardi alors qu'il quittait les bureaux du Hamas à Beyrouth. Un missile de précision, ciblant directement Al-Arouri, l'a atteint, tandis qu'un autre missile a frappé les bureaux eux-mêmes, a rapporté le journal libanais Nadaa al-Watan. Le missile, conçu pour infiltrer les murs sans endommager les logements voisins, a atteint précisément son objectif, l'appartement officieux d'Al-Aarouri. L'attaque a également entraîné la mort de six autres membres du Hamas, dont deux autres hauts responsables moins connus en Israël, Samir Pandi et Azzam al-Aqra.

L'ampleur de l'explosion a permis de neutraliser les sept individus tout en étant suffisamment ciblée pour éviter de blesser d'autres personnes ou de causer des dommages aux autres étages du bâtiment. Al-Arouri, dans son refuge situé dans un bâtiment du quartier Dahieh à Beyrouth, se croyait en sécurité. Dans cet appartement sécurisé, mis à sa disposition par le Hezbollah, il aurait négligé les mesures de sécurité normalement adoptées par une personne de sa position, qui se savait une cible. Ce manque de précautions aurait facilité la tâche des auteurs de l'attaque, qui ont pu déterminer ses habitudes et sa routine, et choisir le moment optimal pour l'opération, selon des analystes.

Dans cet appartement sécurisé, mis à sa disposition par le Hezbollah, Al-Arouri aurait négligé les mesures de sécurité minimales

Car une fois identifiées comme cibles à éliminer par Israël, les personnes "wanted" font l'objet d'une surveillance étroite par une équipe spécialisée. Les services de renseignement, dont le Mossad et le Shin Bet, collectent exhaustivement des informations sur la cible, y compris son caractère, ses proches, ses habitudes, et ses vulnérabilités potentielles. Ces détails, allant des lieux fréquentés jusqu'aux routines quotidiennes, sont minutieusement analysés pour déterminer le moment optimal et les conditions adéquates pour l'élimination.

AP Photo/Hussein Malla

La planification de l'opération prend en compte le contexte immédiat de la cible, y compris la présence éventuelle de personnes à ne pas blesser dans les environs, comme des membres du Hezbollah. La structure détaillée de son lieu de résidence, incluant la disposition des pièces et les spécificités architecturales, est également étudiée pour assurer une exécution précise et ciblée de l'opération.

Un cas similaire survenu il y a deux ans, également imputé à Israël, impliquait l'utilisation d'une bombe qui, après avoir traversé deux étages via un appartement voisin, a été déclenchée précisément sur la cible désignée, entraînant la mort de trois hauts dirigeants à Gaza.