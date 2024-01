Drones dans les airs, soldats au sol : coopération étroite des forces de Tsahal dans la bande de Gaza

"Les drones sont en permanence avec les forces terrestres et leur fournissent une assistance directe et indirecte"

L’armée israélienne a présenté la coopération étroite entre les soldats au sol, les véhicules aériens sans pilote et les équipes d'opérateurs qui les suit pour protéger la ligne de front. "Les avions téléguidés de l'armée de l'air sont en permanence avec les forces terrestres et leur fournissent une assistance directe et indirecte", a déclaré l'armée israélienne dans un communiqué.

Tsahal a décrit l'assistance indirecte par le contact permanent des opérateurs de drones avec les forces au sol. Ces derniers fournissent des indications précises sur les menaces éventuelles et les deux parties alertant sur les différents évènements et cibles potentielles dans le secteur.

"Lorsque l’appareil se trouve à proximité des forces de soutien, l'assistance se fait directement et en liaison avec les forces terrestres", a expliqué l'armée israélienne. "En outre, la formation de drones effectue une variété de tâches, notamment des frappes, de la collecte de renseignements, l'escorte de troupes ou l’encerclement des terroristes en collaboration avec les troupes au sol", a précisé Tsahal.

"Les drones accompagnent les forces terrestres depuis les airs et frappent les terroristes qui se cachent dans des bâtiments civils et profitent de l'environnement urbain pour s'approcher des soldats et les attaquer par surprise", a conclu l’armée israélienne.