Le renseignement US confirme l'utilisation de l'hôpital al-Shifa par le Hamas pour des activités militaires

Les services de renseignement américains ont déclassifié de nouvelles informations confirmant que le Hamas et le Jihad Islamique Palestinien ont utilisé l'hôpital Al-Shifa à Gaza comme centre de commandement et de détention d'otages, a rapporté mardi le New York Times. Ces révélations interviennent après une opération d'envergure menée par les forces de défense israéliennes en novembre pour prendre le contrôle de l'hôpital, une opération qui a suscité de nombreuses critiques dans le monde.

Les responsables israéliens ont justifié l'opération en affirmant que le Hamas avait établi un vaste complexe sous l'hôpital, en faisant ainsi une cible militaire légitime. Cependant, des critiques ont argué que l'opération militaire avait gravement perturbé le réseau médical de Gaza, avec peu de preuves concrètes de l'utilisation de l'hôpital comme poste de commandement par le Hamas.

Un haut responsable du renseignement américain a déclaré que les États-Unis maintiennent que le Hamas a utilisé l'ensemble du complexe hospitalier pour des activités militaires, y compris le stockage d'armes et la détention d'otages. Des informations ont été obtenues selon lesquelles des terroristes du Hamas auraient évacué le complexe peu avant l'opération, détruisant des documents et équipements électroniques. Après l'opération, l'armée israélienne a conduit des journalistes à travers un réseau de tunnels sous l'hôpital. John F. Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, avait déjà confirmé le 14 novembre que des informations validées soutenaient l'évaluation israélienne de l'utilisation de l'hôpital par le Hamas.

Des organisations sanitaires et humanitaires ont critiqué l'opération, mais les renseignements américains sont restés fermes sur leur position concernant l'utilisation militaire de l'hôpital par le Hamas. Bien que les agences d'espionnage n'aient pas fourni de preuves visuelles, elles ont déclaré être confiantes dans leur évaluation, basée sur des informations collectées indépendamment par Israël et les États-Unis. L'opération n'a pas permis de libérer d'otages, mais les corps de deux d'entre eux ont été trouvés dans ou à proximité du complexe. Cette nouvelle évaluation confirme en partie l'évaluation israélienne que des otages étaient détenus dans le complexe, bien qu'ils semblent avoir été déplacés lors de l'évacuation par le Hamas.