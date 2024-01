Tsahal dévoile comment le Hamas apprend aux enfants palestiniens à tirer et à enlever des otages

Depuis le début du conflit, les groupes terroristes ont envoyé des enfants dans les rues de Gaza pour livrer des messages et des munitions

L'armée israélienne a révélé, mercredi, des images illustrant la manière dont le Hamas et le Jihad Islamique utilisent des enfants dans la bande de Gaza pour des activités militaires, et les incitent au terrorisme. Un communiqué de Tsahal indique que "les enfants de la bande de Gaza sont éduqués dès leur jeune âge à haïr Israël et les Juifs, dès l'école, au sein des mouvements de jeunesse et dans les camps. Les enfants y reçoivent une formation militaire, théorique et pratique.

IDF Spokesperson

"Pendant les périodes ordinaires, le Hamas organise des camps d'été où les enfants apprennent à tirer avec des armes, à s'infiltrer par des tunnels, à combattre contre des chars et même à kidnapper des soldats. Ces camps sont les premières étapes de formation pour le bras militaire du Hamas", ajoute Tsahal. Les renseignements israéliens estiment qu'un nombre significatif de mineurs sont actifs au sein des organisations terroristes Hamas et Jihad islamique.

IDF Spokesperson

Même pendant la guerre, l'organisation terroriste du Hamas utilise des mineurs pour diverses tâches, en envoyant notamment des enfants pour livrer des messages et des munitions. Tsahal avait déjà divulgué l'enquête d'un commandant de compagnie concernant le bataillon "Zeytoun" du Hamas, dans laquelle Il décrit les principes de combat du groupe terroriste. Selon cette stratégie, les enfants sont employés pour transporter des munitions, partant du principe que Tsahal, en respectant le droit international, évitera de leur nuire. Parmi les exemples, figure le transport d'explosifs dissimulés dans des sacs de légumes par des enfants à Gaza. Des enfants sont également envoyés dans des zones de combat après des attaques afin d'évaluer les dégâts et de les rapporter aux terroristes qui se cachent dans des abris.