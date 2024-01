Israël envisage une action en justice contre l'Afrique du Sud, l'Iran et le Hamas

La semaine dernière, Israël a dénoncé les accusations de "génocide à Gaza" portées par Pretoria, affirmant qu'elles sont "sans fondement"

En réponse à l'accusation de "génocide à Gaza" portée par l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice de La Haye, l'Etat hébreu envisage de répliquer en déposant une plainte auprès de cette même cour contre l'Iran, le Hamas, ainsi que contre l'Afrique du Sud, a indiqué mercredi un responsable politique israélien, sous couvert d'anonymat.

Israël évalue l'option de poursuivre l'Iran et le Hamas pour génocide. Dans le même temps, elle considère aussi une action en justice contre l'Afrique du Sud pour son soutien présumé à une organisation terroriste. Bien que le Hamas ne soit pas membre de la convention pour la prévention du génocide, qui a conduit à la création de la Cour internationale de justice, Jérusalem examine si, d'un point de vue juridique, il est possible de poursuivre également le groupe terroriste qui contrôle la bande de Gaza.

La semaine dernière, Israël a dénoncé les accusations portées par Pretoria, affirmant qu'elles étaient "sans fondement". Dans sa plainte, l’Afrique du Sud accuse les opérations de Tsahal contre le Hamas "d’avoir un caractère génocidaire, car elles sont commises avec l’intention spécifique de détruire les Palestiniens de Gaza en tant que partie du groupe national, racial et ethnique palestinien plus large". "Le comportement d’Israël à l’égard des Palestiniens de Gaza constitue une violation des obligations qui lui incombent en vertu de la convention sur le génocide", affirme encore le pays africain.

De son côté, Israël a affirmé qu’il rejetait "avec mépris l’accusation de meurtre systémique émise par l’Afrique du Sud dans sa requête à la Cour internationale de justice". "La plainte de l’ Afrique du Sud n’a aucune base factuelle et judiciaire et constitue une exploitation méprisable de la Cour", a déclaré le ministère des Affaires étrangères.

"Israël a clairement indiqué que les habitants de la bande de Gaza n’étaient pas l’ennemi, et fait tout son possible pour limiter les préjudices causés aux personnes non impliquées et pour permettre à l’aide humanitaire d’entrer dans la bande de Gaza", a ajouté le ministère.