Attaques en mer Rouge : 12 pays menacent les Houthis de représailles

"Les attaques des Houthis en mer Rouge sont illégales et inacceptables"

Les États-Unis, la Grande-Bretagne et dix autres pays ont appelé les rebelles Houthis au Yémen à cesser leurs attaques contre les navires internationaux en mer Rouge, faute de quoi ils en "subiront les conséquences". Outre les États-Unis et la Grande-Bretagne, l'Australie, Bahreïn, la Belgique, le Canada, le Danemark, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, les Pays-Bas et la Nouvelle-Zélande ont également signé la déclaration.

"Les attaques des Houthis en mer Rouge sont illégales, inacceptables et déstabilisatrices", déclarent-ils dans un communiqué commun publié ce mercredi par l'ensemble . "S'ils continuent de menacer des vies humaines ainsi que l'économie mondiale et la libre circulation commerciale dans les voies navigables cruciales de la région, ils en subiront les conséquences."

En écho à ces menaces, des responsables à Washington ont affirmé que l'armée américaine était prête à frapper le groupe rebelle soutenu par l'Iran.

Les Houthis ont mené 24 attaques contre des navires commerciaux depuis la mi-novembre, selon le commandement central américain, qui supervise les opérations militaires américaines au Moyen-Orient.

Les tensions se sont encore intensifiées la semaine dernière, lorsque quatre petits bateaux houthis ont tiré sur des hélicoptères américains venus secourir un navire battant pavillon de Singapour en mer Rouge. Les hélicoptères de la marine américaine ont riposté et coulé trois des bateaux houthis.

"Près de 15% du commerce maritime mondial transite par la mer Rouge, dont 8% du commerce mondial des céréales, 12% du pétrole échangé en mer et 8% du commerce mondial du gaz naturel liquéfié", précise le communiqué. "Les compagnies maritimes internationales se trouvent de faire passer leurs navires par le Cap de Bonne-Espérance, ce qui ajoute des coûts importants et des semaines de retard à la livraison des marchandises, compromettant à terme les livraisons de nourriture, du carburant et de l'aide humanitaire essentielle à travers le monde."

Les attaques houthies sont menées depuis le mois d'octobre contre des navires liés de près ou de loin à des intérêts israéliens, en représailles à la guerre menée contre le Hamas dans la bande de Gaza. Face à cette menace, les plus gros transporteurs mondiaux ont cessé leurs activités en mer Rouge. Une coalition militaire internationale récemment mise en place par les Etats-Unis dans la région vise à contrer les attaques, et à rétablir la bonne marche de la navigation.