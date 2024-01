Les USA font pression sur Israël pour qu’il transfère l’argent des impôts à l’Autorité palestinienne

Le cabinet politique et de sécurité a annoncé qu'il avait décidé de retirer les fonds destinés à Gaza

L’administration américaine continue de faire pression sur Israël pour qu’il transfère l’argent des impôts perçus au nom de l’Autorité palestinienne. "Cela doit arriver, sinon l'Autorité palestinienne s'effondrera financièrement. Nous devons trouver une solution", affirment les Etats-Unis. "Nous avons clairement indiqué que ces fonds devaient être versés au peuple palestinien. Ils profitent au peuple palestinien et contribuent à stabiliser la situation en Judée-Samarie, ce qui profite également à Israël", a affirmé un responsable de l'administration américaine.

Yonatan Sindel/Flash90

Le ministre des Finances Bezalel Smotrich avait décidé il y a environ deux mois de ne pas transférer l'argent. Ces fonds font partie des droits de douane qu'Israël perçoit au nom de l'Autorité palestinienne. Si Israël a déjà procédé à de telles déductions par le passé, à la faveur d'une loi de 2018 qui actait que le l'argent était versé aux terroristes et à leurs familles, aux États-Unis, on affirme que Netanyahou et l’échelon politique s’étaient mis d’accord pour que ces sommes soient transférées à l’Autorité palestinienne via la Norvège.

​