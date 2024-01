L’Afrique du Sud inclut des citations d'Eyal Golan comme preuves contre Israël devant la CIJ

Israël veut faire rejeter la requête et envisage de poursuivre l’Iran et le Hamas pour génocide, et l'Afrique du Sud pour soutien à un groupe terroriste

La semaine dernière, l'Afrique du Sud a déposé une plainte contre Israël devant la Cour internationale de Justice de La Haye pour "génocide". Parmi les preuves apportées par l’Afrique du Sud pour fonder ses accusations, des citations de personnalités israéliennes, telles que des ministres, des députés, mais aussi, des chanteurs comme Eyal Golan et Kobi Peretz. Dans le document complet du procès, après une liste de diverses déclarations de politiciens, dont celles du Premier ministre Benjamin Netanyahou faisant le parallèle avec l’histoire biblique d’Amalek, ennemi héréditaire d’Israël, ou la proposition du ministre Amihai Eliyahou de larguer une bombe atomique sur la bande de Gaza, une courte sous-section est consacrée à la "rhétorique du génocide dans la société israélienne". Cette partie cite le chanteur israélien à succès Eyal Golan qui a appelé au cours d’une interview à "effacer Gaza et à n'y laisser personne". Autre célèbre chanteur israélien cité, Kobi Peretz qui chante "que leur village brûle, que Gaza soit effacée", dans l’une des vidéos qui ont largement circulé sur les réseaux sociaux. Peter Dejong / AP Un responsable politique israélien affirme qu'Israël a l'intention de comparaître à l'audience initiale afin de faire rejeter la requête. "Nous ne savons pas encore comment nous agirons si le tribunal rend une ordonnance, c'est une décision au niveau politique et nous examinerons toutes les possibilités", a-t-il fait savoir. Israël envisage également de poursuivre en justice l’Iran et le Hamas pour génocide et l’Afrique du Sud pour soutien à un groupe terroriste.