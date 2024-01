Palestiniens de Gaza : Israël mènerait des discussions avec le Congo pour une "immigration volontaire"

Israël mènerait des discussions secrètes avec le Congo en vue d'une réinstallation "volontaire" des Palestiniens de Gaza dans le pays. C'est ce qu'a révélé mercredi le média Zman Israel, relayant les déclarations de hauts responsables de l'État hébreu, qui disent mener des pourparlers avec d'autres pays sur le même sujet.

"Le Congo serait disposé à accueillir plusieurs milliers de migrants palestiniens et nous sommes en pourparlers avec d'autres pays", a affirmé une source haut placée au sein du cabinet de sécurité.

Lundi dernier, Benjamin Netanyahou avait lui-même indiqué lors d’une réunion du Likoud qu’il s’efforçait de faciliter la migration volontaire des Gazaouis vers d’autres pays. "Notre problème est de trouver des pays prêts à les accueillir nous y travaillons", avait-il souligné.

La communauté internationale, de son côté, a déjà exprimé son rejet d'une telle éventualité. Mardi, le Département d’État américain a ainsi vivement critiqué les ministres Smotrich et Ben Gvir pour s'être prononcé publiquement en faveur du départ des Palestiniens de Gaza et de la réimplantation juive sur le territoire, qualifiant leur rhétorique d’"incendiaire et irresponsable". "Gaza est une terre palestinienne et restera palestinienne, sans le contrôle du Hamas et sans terrorisme", a déclaré le porte-parole du département d'État.

Des critiques aussitôt balayées par Betsalel Smotrich. Le ministre des Finances a ainsi affirmé que plus de 70 % des Israéliens soutenaient l’idée "d’encourager l'immigration volontaire" de cette population, parce que "deux millions de personnes à Gaza se réveillent chaque matin avec le désir de détruire l’État d’Israël". Plus de 2,5 millions de Palestiniens vivent actuellement dans la bande de Gaza.