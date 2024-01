Le jour d'après : Yoav Gallant présente son plan pour la bande de Gaza post-Hamas

Le ministre de la Défense Yoav Gallant soumet jeudi soir au cabinet de guerre un plan pour l'avenir de la bande de Gaza, une fois le Hamas déchu. Avant la réunion prévue, il en a présenté les grandes lignes à la presse. "Le Hamas ne dirigera plus Gaza, et Israël ne dirigera pas Gaza sur le plan civil", a déclaré Yoav Gallant en préambule. Il est à noter que le plan est également en contradiction avec la volonté de Washington, puisqu'il ne prévoit pas de rôle pour l'Autorité palestinienne à Gaza après la guerre.

Celui-ci prévoit dans un premier temps la mise en place de comités locaux palestiniens "non hostiles à Israël et dans l'incapacité d'agir contre lui", qui seront affectés à la gestion des affaires civiles. Selon le plan, l'administration locale des Palestiniens s'appuiera ainsi sur les capacités du mécanisme administratif existant dans la bande de Gaza, et sur des comités locaux composés de Gazaouis dont la désignation devra être approuvée par Israël.

Il a également rejeté toute éventualité d'une réimplantation juive dans le territoire.

"Une fois les objectifs de la guerre atteints, Israël ne sera pas civilement responsable de Gaza, et il n'y aura pas de présence civile israélienne dans la bande de Gaza", a-t-il dit. Il s’agit d’une position contraire à celle des partis religieux et d’extrême droite du gouvernement, qui font pression pour encourager l’immigration des Palestiniens de Gaza et rétablir les implantations.

AP Photo/Francisco Seco

Dans un second temps, une force internationale composée de pays arabes modérés ainsi que des États-Unis et de l’Europe assumera la responsabilité de la reconstruction et de la réhabilitation économique du territoire. Israël conservera de son côté la capacité d'opérer militairement dans la bande de Gaza sans restriction. "Israël maintiendra sa liberté d'action militaire. dans la bande de Gaza – sans limites", a souligné le ministre de la Défense.

Yoav Gallant doit également présenter un plan pour le terminal de Rafah à la frontière avec l'Egypte, lui-même truffé de tunnels de contrebande du Hamas. Le ministre a indiqué qu'"une opération conjointe serait menée par Israël et l'Égypte en coopération avec les États-Unis, pour assurer l'isolement efficace de la frontière entre Gaza et l'Égypte, et le contrôle de l'entrée des marchandises par des moyens physiques et technologiques".

Le plan présenté a été très vivement critiqué par le ministre d'extrême droite, Betsalel Smotrich. "Le plan de Galant pour le 'lendemain' est une répétition du 'jour d'avant' le 7 octobre. Il faut être capable de sortir des sentiers battus et de changer les paradigmes, en encourageant notamment l'immigration volontaire des Palestiniens et en exerçant un contrôle sécuritaire total qui puisse inclure la réinstauration d'implantations juives", a-t-il dit.

Le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari, a quant à lui critiqué le fait que le plan de Yoav Gallant soit rendu public à ce stade, estimant que cela pourrait "servir l'ennemi". "Il est inapproprié d'en parler dans les médias et d'en révéler les détails à l'ennemi", a-t-il dit lors de son point presse quotidien.