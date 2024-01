Unique au monde : à Gaza, des transfusions de sang à même le champ de bataille pour les soldats blessés

Chaque minute, chaque seconde comptent pour les soldats blessés à Gaza. L'armée israélienne le sait bien, c'est pourquoi elle organise l'acheminement de poches de sang jusque sur le champ de bataille pour sauver des vies. Le procédé, relativement nouveau, résulte d'une étroite coopération entre l'armée de l'air et les forces médicales israéliennes. Résultat : le temps d'intervention est réduit au strict minimum.

"Grâce à leur entraînement et à leurs compétences, nos forces d'intervention sont capables d'arriver sur le terrain en quelques minutes. Tsahal est la seule armée au monde à transporter du sang directement sur le front. Ces transfusions réalisées quasi instantanément sauvent de nombreux soldats", explique le Dr Zivan Avi Abder, lieutenant-colonel de réserve au sein de l'unité de secours 669, qui précise que le laps de temps moyen entre la blessure d'un soldat et son arrivée à l'hôpital est de une heure et neuf minutes.

Le procédé est unique au monde. Les unités sanguines de sang sont généralement divisées en trois poches distinctes : plaquettes, globules blancs et globules rouges. Mais le corps médical de l'armée israélienne a réussi à mettre en place un protocole de transfusion de sang totale de type O, transporté dans une seule poche, plus efficace pour soigner les soldats sur le champ de bataille.

"Nous disposons d'un savoir-faire qui n'existe dans aucune autre armée au monde, excepté dans des unités très spéciales. Tsahal a quant à elle réussi à étendre ce procédé à toutes ses forces sur le terrain. Depuis le début de la guerre, nous avons réalisé 95 transfusions à des soldats dont la vie en dépendait.

"Nos équipes sur le terrain savent comment communiquer avec l'armée de l'air pour transmettre les informations en temps réel, et permettre de raccourcir au maximum les temps d'intervention. Toute la chaîne d'intervention sur le terrain fonctionne de manière optimale, de manière à maximiser les chances de nos soldats d'arriver en vie à l'hôpital.

Les blessés graves dans cette guerre déclenchée le 7 octobre sont particulièrement nombreux, et ces nouvelles techniques de transfusion permettent de sauver des soldats qui n'auraient pas pu l'être lors des précédents conflits.