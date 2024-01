Isra√ęl : les familles des otages manifestent devant le domicile de Benny Gantz

Les familles des otages, dont celles d'Oded Lifshitz, Ofer Kalderon, Haim Peri, Yoram Metzger et Idan Shativ, d√©tenus depuis 91 jours √† Gaza, se sont rendues ce matin au domicile du ministre Benny Gantz √† Rosh HaAyin. "Ce matin, nous appelons le ministre Benny Gantz √† faire ce pour quoi il a rejoint le cabinet : sauver la vie des otages. Il doit le faire √† tout prix et par tous les moyens, m√™me si cela inclut l'arr√™t des combats. Les vies de nos proches sont quotidiennement en danger et le gouvernement isra√©lien a le devoir et la capacit√© de les sauver, avant qu'il ne soit trop tard et qu'il n'y ait plus personne √† sauver", ont-ils d√©clar√©. Benny Gantz, qui est sorti pour s'entretenir avec eux, a d√©clar√© : "Je comprends votre action et je comprends qu'elle vient de l'amour, la sollicitude et l'inqui√©tude incessante et nous nous engageons √† faire tout ce que nous pouvons. Cette t√Ęche nous occupe √† temps plein, nous voulons r√©ussir." "Ils n'ont pas le temps, ils ne dureront pas", lui ont r√©pondu les familles en larmes.