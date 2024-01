Israël : tempête au cabinet politique et de sécurité après l'annonce d'une enquête sur les défaillances du 7 octobre

La réunion du cabinet politique et de sécurité israélien qui a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi pour discuter de l'avenir de la bande de Gaza après la fin de la guerre contre le Hamas a été interrompue après que certains ministres de droite ont fustigé la décision du chef d’état-major de Tsahal de mettre en place une équipe chargée d'enquêter sur les failles sécuritaires du 7 octobre.

La ministre des Transports Miri Regev a souligné que cette décision avait été prise à leur insu, avant de faire valoir que l'armée devait pour le moment se concentrer pleinement sur les combats en cours. La colère des ministres de droite vient aussi du fait que l’ancien chef d’état-major et ancien ministre de la Défense, Shaul Mofaz, impliqué dans le désengagement de Gaza en 2005, fait partie de la commission d’enquête.

Ariel Hermoni/Ministère de la Défense

Benny Gantz, ministre dans l'actuel gouvernement d'urgence et ancien chef d'état-major et ministre de la Défense, a rejeté les critiques formulées à l'encontre de l'enquête de l'armée : "Il s'agit d'une enquête professionnelle, quel est le rapport avec le désengagement [de la bande de Gaza en 2005] ? "Le chef d'état-major mène une p... d'enquête sur ce qui s'est passé pour servir les objectifs de la guerre et notre capacité à nous préparer à un conflit dans le nord. Il ne s'agit pas d'une enquête nationale", s’est-il emporté.

Un autre ministre de droite, sous couvert d’anonymat, a quant à lui estimé auprès de la chaîne israélienne Kan que la controverse qui a explosé est "méprisable". "Ils ont attaqué l'armée. Certains hauts responsables de l'establishment de la défense sont partis au milieu de la réunion (...) Ce qu'il s'est passé est une honte et un déshonneur. On peut critiquer l'armée, mais ils ont attaqué le chef d'état-major (Herzi Halevi) personnellement et sans relâche. Il faut se demander si cabinet de guerre est digne de prendre des décisions liées à notre sécurité", a déclaré un autre ministre à Kan.

Marc Israel Sellem/POOL

"Je ne veux pas imaginer ce qu'il se passera lorsque nos soldats sur le terrain apprendront ce qu'il vient d'avoir lieu et comment leur chef d'état-major a été attaqué", ont-ils ajouté. Après cet échange houleux, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a mis fin à la réunion, signifiant une reprise ultérieure.