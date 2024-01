Le kibboutz Nir Oz annonce la mort de Tamir Adar le 7 octobre, son corps retenu à Gaza

Le kibboutz Nir Oz a annoncé la mort de Tamir Adar, assassiné le 7 octobre, et dont le corps est détenu à Gaza. Tamir Adar était jusqu'à présent considéré comme "disparu". Le matin de ce "samedi noir", il avait quitté l'abri de sa maison, dans lequel il était réfugié avec sa famille, pour combattre les terroristes. Depuis lors, il n'avait pas été officiellement déclaré mort ou otage. Il est désormais avéré que le corps de Tamir a été emmené à Gaza le 7 octobre et se trouve toujours aux mains des terroristes.

Erik Marmor / Flash90

"Tamir avait 38 ans, il est né et a grandi dans le kibboutz et y vivait avec sa femme Hadas et leurs deux enfants, âgés de 7 et 3 ans. Agriculteur et éducateur de profession, Tamir aimait les gens et la nature. Il était un fervent fan du Maccabi Tel Aviv et toujours entouré d’amis", a écrit le Kibboutz dans un communiqué.

Tamir Adar avait ainsi travaillé de nombreuses années comme éducateur, notamment auprès des jeunes, avant de réaliser son rêve de devenir agriculteur au kibboutz.

Sa grand-mère, Yaffa Adar, kidnappée le 7 octobre, avait été libérée lors de la première phase de l'accord de libération des otages le 24 novembre dernier. "Nous ne savons rien de lui. Nous ne savons pas dans quel état se trouve Tamir. Nous voulons tellement que Tamir rentre à la maison, je m'inquiète vraiment pour lui", avait déclaré Yaffa il y a quelques semaines à la chaîne israélienne N12.