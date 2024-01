Tel-Aviv : les traumatismes liés à la guerre dans une exposition unique

L'exposition annuelle "Israeli Art" sous les auspices de la banque Hapoalim se déroule pour la 23e année consécutive en Israël. Les bénéfices des ventes de l'exposition seront reversés à l'Association israélienne pour la santé mentale Enosh.

L'exposition qui rend hommage aux artistes israéliens, sera consacrée cette année à la question de la santé mentale et aux traumatismes liés à la guerre.

Enosh est la principale et la plus grande organisation en Israël qui fournit des services de prévention, de traitement et de réadaptation à la société, basés sur un concept professionnel axé sur les traumatismes.

L'association opère à l'échelle nationale et fournit des services à environ 16 000 personnes dans 85 centres.

Dès le 7 octobre, Enosh a immédiatement adapté le travail des équipes pour apporter des réponses aux milliers de personnes touchées par la guerre à différents niveaux et a mené des actions auprès du grand public pour faire face aux traumatismes, y compris les syndromes de post-traumatisme, dans un contexte militaire.

Dans l'exposition, environ 500 œuvres d'artistes de premier plan seront exposées aux côtés de celles de jeunes artistes. L'exposition se tiendra dans le bâtiment de la banque Hapoalim au 63 rue Yehuda Halevi à Tel-Aviv et sera ouverte au public le 3 février entre 19h00 et 22h00 et les 4 et 5 février entre 17h00 et 20h00.