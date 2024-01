Le ministre des Affaires √©trang√®res de l'Union europ√©enne arrive au Liban pour "discuter de la situation √† la fronti√®re avec Isra√ęl"

Le ministre des Affaires √©trang√®res de l'Union europ√©enne, Josep Borrell, est arriv√© au Liban pour discuter de 'la situation √† la fronti√®re avec Isra√ęl', a d√©clar√© un porte-parole de l'Union europ√©enne √† CNN. Borrell, qui restera au Liban jusqu'√† dimanche, discutera de "la situation dans la bande de Gaza et ses environs, et de l'importance d'√©viter l'escalade et de maintenir l'acheminement de l'aide humanitaire aux civils".