L'Autorité palestinienne a œuvré secrètement pour soutenir la plainte contre Israël à La Haye

L'Autorité palestinienne a agi en secret pour aider l'Afrique du Sud à poursuivre Israël devant la Cour Pénale Internationale à La Haye, a rapporté la chaîne Kan 11 vendredi soir. Selon la chaîne, Ramallah a été impliquée en coulisses et a aidé l'Afrique du Sud à déposer la plainte, sans le déclarer publiquement. Selon des sources citées par Kan 11, l'Autorité a choisi de promouvoir la plainte afin d'empêcher Israël de contrer les initiatives palestiniennes à Gaza après la guerre, et aussi par crainte de sanctions israéliennes contre elle.

La semaine dernière, l'Afrique du Sud a ainsi soumis une demande à la Cour pénale internationale à La Haye pour poursuivre Israël, qui selon elle viole la Convention pour la Prévention et la Répression du Crime de Génocide dans ses actions dans la bande de Gaza. Dans sa demande, l'Afrique du Sud a exigé de la cour de délivrer une injonction à Israël, suspendant immédiatement ses opérations militaires à Gaza, une démarche qui aurait des implications politiques significatives.

En réponse, le ministère israélien des Affaires étrangères a publié un communiqué dans lequel il "condamne fermement l'accusation infondée de l'Afrique du Sud", affirmant que "sa revendication est dénuée de toute base factuelle et juridique, et constitue une exploitation déplorable et méprisable de la cour". Selon Jérusalem, "l'Afrique du Sud collabore avec le Hamas, un groupe terroriste qui appelle à la destruction de l'État d'Israël".

Peter Dejong / AP

Des représentants du conseiller juridique du gouvernement et du ministère des Affaires étrangères assisteront à l'audience prévue pour la fin de la semaine prochaine à la cour. L'Afrique du Sud a profité de l'opportunité légale d'ajouter un juge de son choix aux 15 juges permanents de la cour, et Israël envisage également une démarche similaire, bien qu'il n'ait pas encore annoncé officiellement la nomination d'un juge pour le représenter. Les audiences sur la plainte déposée par l'Afrique du Sud contre Israël se tiendront à la Cour à La Haye les jeudis - où les arguments de l'Afrique du Sud seront entendus - et vendredis, où seront entendus les arguments d'Israël.