Les États-Unis offrent 10 millions de dollars contre des informations sur les financiers du Hamas

Le Département d'État américain a annoncé une récompense allant jusqu'à 10 millions de dollars pour toute information menant à la capture de cinq financiers clés du Hamas, ou permettant de démanteler les réseaux financiers du groupe terroriste palestinien. Cette initiative intervient après l'imposition de quatre séries de sanctions américaines contre le Hamas, à la suite de l'attaque meurtrière perpétrée par le groupe sur le sol israélien le 7 octobre, ayant causé la mort de près de 1 200 personnes.

Les États-Unis ont officiellement désigné ces cinq individus comme terroristes. Parmi eux, un certain Hamza, opérant depuis le Soudan, a été impliqué dans le transfert d'environ 20 millions de dollars au Hamas. Il est également lié à l'ex-président soudanais Omar Bashir et à divers groupes islamistes déstabilisant le Soudan. Un autre, Muhammad Ahmad ‘Abd Al-Dayim Nasrallah, est connu pour ses liens étroits avec des entités iraniennes et a joué un rôle dans le transfert de dizaines de millions de dollars au Hamas, notamment à sa branche militaire, depuis le Qatar en octobre.

Le Département d'État précise que les informations récompensées concernent les sources de revenus du Hamas, ses principaux donateurs, les institutions financières facilitant ses transactions, les sociétés écrans fournissant des technologies à double usage au groupe, ainsi que les montages criminels lui profitant.

Ces fonds ont probablement joué un rôle crucial dans la préparation des attaques du 7 octobre

Le New York Times a rapporté le mois dernier que les services de renseignement israéliens avaient acquis, en 2018, des informations détaillées sur les opérations financières étendues du Hamas, sans toutefois intervenir pour stopper ces activités, ni le flux financier vers le groupe. Ces fonds ont probablement joué un rôle crucial dans la préparation des attaques du 7 octobre, selon des responsables israéliens et américains cités dans le rapport.

Le journal révèle également que des documents trouvés sur l'ordinateur d'un haut responsable du Hamas détaillent des actifs mondiaux valant des centaines de millions de dollars. Parmi eux, des sociétés soudanaises du Hamas opérant dans divers secteurs, deux gratte-ciels aux Émirats arabes unis et d'autres entreprises liées à l'immobilier en Algérie et en Turquie.