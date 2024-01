Gaza : Tsahal met la main sur des gilets de terroristes cachés dans des sacs de l'UNRWA dans une clinique

Des soldats israéliens ont investi ces derniers jours une zone de la ville de Gaza d'où des tirs ont été dirigés contre ses forces, et ont découvert dans une clinique des sacs appartenant à l'UNRWA contenant des gilets militaires utilisés par les terroristes de l'unité Nukhba, cachés par le Hamas, a indiqué l'armée dans un communiqué. "Dans un bâtiment adjacent, des lance-roquettes RPG, des armes de type Kalachnikov et des munitions ont été trouvés", a ajouté Tsahal. Par ailleurs, à Khan Younès, les soldats israéliens "ont neutralisé de nombreux terroristes depuis les airs et dans des combats au sol et ont détruit plusieurs entrées de tunnels. Ils ont découvert un arsenal contenant des dizaines d'armes, plus de cent chargeurs, des explosifs à déclenchement à distance et plusieurs lance-roquettes RPG."

