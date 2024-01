Israël-Hamas : McDonald's constate une baisse significative de ses recettes après des appels au boycott

Le géant de la restauration rapide McDonald's a annoncé cette semaine subir un impact "significatif" sur ses activités commerciales après le boycott de ses clients au Moyen-Orient et dans d'autres régions, en réponse à un soutien perçu de la chaîne envers Israël. Chris Kempczinski, directeur général de McDonald's, a reconnu cet impact dans un post sur LinkedIn, attribuant cette réaction négative à de la "désinformation". Il devient ainsi le deuxième dirigeant d'une grande entreprise américaine à traiter des conséquences commerciales des tensions liées au conflit entre Israël et Gaza, après la chaîne Starbucks.

"Plusieurs marchés au Moyen-Orient et certains en dehors de la région subissent un impact commercial significatif en raison de la guerre et de la désinformation associée qui affecte des marques comme McDonald's", a-t-il déclaré. Kempczinski a ajouté : "C'est décourageant et infondé. Dans chaque pays où nous opérons, y compris dans les pays musulmans, McDonald's est fièrement représenté par des propriétaires exploitants locaux."

McDonald's a été visé par des appel au boycott après que sa filiale en Israël a distribué des milliers de repas gratuits aux membres de l'armée israélienne. Cette initiative a provoqué des protestations, particulièrement dans les pays à majorité musulmane comme le Koweït ou le Pakistan. Le mouvement pro-palestinien BDS, qui n'avait pas ciblé McDonald's auparavant, a appelé cette semaine au boycott de la marque à la suite d'une plainte de McDonald's Malaisie, soutenu par une entreprise saoudienne, contre BDS Malaisie pour diffamation. Le BDS exige que McDonald's rompe ses liens avec ses franchisés en Israël et en Malaisie, accusant McDonald's Malaisie de réprimer le soutien à Gaza. Des appels au boycott des consommateurs ont également été lancés au Royaume-Uni, en France et en Turquie. Dans certains cas, certains restaurants ont même été vandalisées, sous prétexte que McDonald's "soutient des opérations de massacre".

McDonald's s'appuie sur des milliers d'entreprises indépendantes pour exploiter la plupart de ses plus de 40 000 magasins dans le monde. Environ 5 % se trouvent au Moyen-Orient.