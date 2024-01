Le Tchad dément être en pourparlers avec Israël pour accueillir des Palestiniens de Gaza

Le gouvernement tchadien a démenti samedi les informations rapportées par le site d'information Zman Israel, et relayées par i24NEWS selon lesquelles il serait en pourparlers pour accueillir des Palestiniens de Gaza. "Le gouvernement du Tchad dément catégoriquement les récentes allégations diffusées par la chaîne i24NEWS prétendant que des pourparlers entre l'Etat d'Israël et le Tchad auraient eu lien en vue d'accueillir des milliers de Palestiniens de Gaza", a indiqué le ministère tchadien de la Communication dans un communiqué.

"Le Tchad réaffirme sa position constante en faveur de la coexistence pacifique de deux Etats, dans le respect du droit international. Nous avons toujours soutenu un cessez-le-feu durable et le droit du peuple palestinien à l'autodétermination, conformément aux normes internationales", a ajouté le ministère.

Cette semaine, une source a indiqué au site Zman Israel que des négociations étaient en cours avec le Mossad et le ministère des Affaires étrangères. "Nous devons faire avancer cette solution tout en faisant très attention aux réactions internationales qui pourraient l’interpréter comme un transfert forcé et non une migration volontaire", avait ajouté la source.

Selon ce responsable politique israélien, il est envisagé d'offrir une subvention financière conséquente à tout Palestinien désirant quitter Gaza, ainsi qu'une aide substantielle au pays d'accueil. Cette aide comprendrait, entre autres, un soutien militaire. Le Tchad, qui a noué des relations diplomatiques avec Israël en 2019 et dont la population est majoritairement musulmane sunnite (60 %), a été au cœur de ces discussions. Benjamin Netanyahou s'était rendu au Tchad pour l'occasion, et en février de l'année dernière, le président tchadien Mahamat Idriss Déby a effectué une visite en Israël.