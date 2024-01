Israël : la mère de Tamir, tué par le Hamas, met en cause l'Etat "qui n'a pas fait son travail"

Yael Adar, la mère de Tamir, 38 ans assassiné le 7 octobre par le Hamas, a écrit avec douleur sur les réseaux sociaux que son fils aurait pu être sauvé si l'État avait fait son travail. Le corps de Tamir est actuellement entre les mains du Hamas à Gaza et le kibboutz Nir Oz a annoncé son décès vendredi, soit près de trois mois après sa mort.

"L'annonce de son assassinat montre l'ampleur de l'échec", écrit-elle. "Tout le monde est à l'aise d'écrire 'assassiné le 7/10' comme si cela s'était produit en un instant et qu'il n'était pas possible de le sauver."

"Je continuerai à compter les jours et les minutes jusqu'à ce que Tamir soit ramené à dans un état convenable et qu'on puisse l'enterrer dans le respect en Israël. Tamir a été assassiné et il est toujours là-bas. Nous devons ramener son corps", poursuit-elle.

Yael a critiqué l’État pour ne pas avoir fonctionné correctement lors de ce chabbat maudit où 1200 personnes ont été massacrées par le Hamas.

"Tamir a été grièvement blessé alors qu'il protégeait sa famille et la communauté, en l'absence de services de sécurité. Tamir a été kidnappé alors qu'il était blessé et vivant. Tamir n'a même pas pu avoir accès aux premiers secours", a-t-elle conclu.

La grand-mère de Tamir, Yaffa Adar, 85 ans, a passé 49 jours en captivité avant d'être libérée.