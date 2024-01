"Le chat aux neuf vies" : nouvelle photo de Mohammed Deif faisant usage de ses deux mains

L'armée israélienne a publié samedi soir une nouvelle photo de Mohammed Deif, le chef de l'aile militaire du Hamas et cerveau des attaques du 7 octobre aux côtés de Yahya Sinwar. Le cliché le montre dans une forêt avec un acolyte, tenant dans une main un verre et dans l'autre, un dollar. Une posture loin d'être anodine, alors qu'Israël était jusqu'ici persuadé que le terroriste avait perdu une main dans l'une des multiples attaques ciblées l'ayant visé par le passé.

Mohammed Deif, en tête de liste des personnes les plus recherchées par Israël depuis 1995, a en effet survécu à au moins sept tentatives d'assassinat israéliennes. La ​​première a eu lieu lors d'une frappe aérienne en 2001, avant qu'il ne prenne la direction des Brigades al-Qassam. Israël a de nouveau tenté de le tuer en septembre 2002 en frappant sa voiture. Des séquences vidéo filmées après cette tentative le montraient couvert de sang alors qu'un homme l'extirpait du véhicule.

IDF

Israël a mené d'autres tentatives en 2003 ainsi qu'en 2006, en frappant une maison qui accueillait une réunion des dirigeants du Hamas. L'essai suivant a été mené en août 2014, pendant l'opération Bordure protectrice, par une frappe aérienne sur une maison de Gaza dans laquelle il se trouvait. Le Hamas avait alors affirmé que Deif avait survécu à cette nouvelle tentative, ce qui avait été confirmé par les renseignements israéliens en 2015. Deux autres tentatives auraient eu lieu en mai 2021, lors de la dernière opération israélienne contre le Hamas dans la bande de Gaza. En octobre 2023, quelques jours après le déclenchement de la guerre, la maison du père de Deif a été touchée par une frappe aérienne dans laquelle le frère du terroriste et deux autres membres de sa famille ont été tués. On ne sait pas si la frappe en question visait spécifiquement Mohammed Deif. La survie du terroriste lui a valu le surnom de "chat aux neuf vies" au sein de l'establishment sécuritaire israélien.

Après la tentative d'assassinat de 2006, Deif a passé trois mois en Égypte pour soigner son crâne après qu'un éclat d'obus s'y soit logé. Il continuerait de prendre quotidiennement des tranquillisants pour traiter ses maux de tête. Mais alors qu'on pensait qu'il avait également perdu un œil et des membres et qu'il se déplaçait en fauteuil roulant, de nouvelles photos trouvées par Tsahal dans la bande de Gaza le mois dernier le montraient marchant sur ses deux jambes, tandis que celle publiée ce samedi le montre en train d'utiliser ses deux mains. Il n'y avait jusqu'ici que deux photos connues de Deif, la plus récente ayant été prise en 2000.