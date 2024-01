"Vous vivez en attendant la mort" : Agam, 17 ans, raconte sa captivité aux mains du Hamas

Le siège des personnes enlevées le 7 octobre a diffusé le témoignage de la jeune Agam Goldstein Almog, 17 ans, retenue en otage par le Hamas pendant 51 jours et qui a été libérée lors de la trêve fin novembre. Revenant sur le cauchemar qu'elle a vécu, elle raconte que l'idée de la mort était omniprésente.

"A Gaza, vous vivez en attendant la mort", a-t-elle dit. "Vous ne savez pas quand ni comment cela se produira, si ce sera sous la torture, ou si vous serez simplement tué dans des bombardements de l'armée, mais vous y pensez constamment", a-t-elle relaté.

Elle a également raconté avoir vu des jeunes filles agressées sexuellement. "Un jour, nous sommes passés d'une maison à un tunnel. Ils nous ont mis dans une pièce avec six filles qui avaient subi des abus sexuels et étaient grièvement blessées. Elles souffraient de blessures complexes qui n'étaient pas soignées. Nous les aidions à refaire leurs bandages, mais à un moment le matériel est venu à manquer", a-t-elle dit. "Je ne peux même pas imaginer quelle est leur situation, ni comment elles arrivent à garder espoir. Je demande que tout soit fait pour les faire sortir. Il faut agir et remuer ciel et terre pour cela. Il s'agit d'un droit fondamental que chacun mérite : rentrer chez lui, dans sa famille, pour construire sa vie", a-t-elle conclu.