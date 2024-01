Sources palestiniennes : 21 morts et 50 blessés dans des frappes de Tsahal sur la bande de Gaza

Des m√©dias palestiniens ont rapport√© que 21 personnes ont √©t√© tu√©es et environ 50 autres bless√©es dans les attaques de l'arm√©e isra√©lienne la nuit derni√®re sur la bande de Gaza. Selon ces rapports, 17 Palestiniens ont √©t√© tu√©s et environ 50 bless√©s lors d'une frappe a√©rienne ciblant une maison √† Khan Youn√®s, o√Ļ de nombreux d√©plac√©s se trouvaient, et 4 autres ont √©t√© tu√©s dans le bombardement d'une √©cole de l'UNRWA dans le camp de Maghazi au centre de la bande de Gaza.