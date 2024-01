Le Qatar indique aux familles des otages que la mort d'Al-Arouri complique la négociation d'un accord

Le Premier ministre qatari, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, et d'autres responsables, ont informé les familles des six otages israélo-américains à Doha que l'élimination du haut responsable du Hamas, Saleh al-Arouri, à Beyrouth cette semaine, a rendu les efforts pour parvenir à un nouvel accord beaucoup plus difficiles, a rapporté le site d'informations Axios, citant un responsable qatari et une source israélienne.

Lors de leur rencontre avec le Premier ministre qatari, samedi, les familles des otages ont partagé les histoires personnelles de leurs proches détenus à Gaza. Mohammed bin Abdulrahman Al Thani a pour sa part souligné la complexité des négociations en cours et a exposé les multiples défis rencontrés par Doha dans la quête d'un nouvel accord, des défis exacerbés désormais par la montée des tensions après la mort d'Al-Arouri. Cette rencontre inédite témoigne de l'importance accordée à cette question par le Premier ministre et son gouvernement, a souligné un responsable qatari. Dans cet effort, le Qatar et l'Égypte s'emploient à faciliter des négociations indirectes entre Israël et le Hamas. L'objectif de ces pourparlers est d'aboutir à un accord prévoyant la libération d'au moins 40 otages en contrepartie d'une suspension des hostilités à Gaza pendant plusieurs semaines et la libération de prisonniers palestiniens.

AP Photo/Ariel Schalit

Depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, le Qatar subit une pression croissante de la part du Congrès américain et des organisations juives américaines en raison de sa relation privilégiée avec le groupe terroriste. Cette rencontre intervient alors que des responsables américains et de l'UE se trouvent dans la région pour tenter de désamorcer les tensions croissantes. Le secrétaire d'État Antony Blinken va se rendre en Israël et au Qatar dans les prochains jours pour discuter de la crise humanitaire à Gaza, ainsi que des efforts pour obtenir la libération des otages, réduire les tensions régionales et éviter une escalade au Liban, a déclaré le Département d'État avant son voyage.