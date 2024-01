Un Israélien tué dans un attentat à l'arme à feu sur une route de Cisjordanie

Un automobiliste arabe israélien a été tué dans une attaque à l'arme à feu dimanche matin, alors qu'il circulait sur une route près d'Atarot en Cisjordanie. L'homme, âgé de 30 ans, a rapidement succombé à ses blessures, en dépit des efforts des services de secours pour le réanimer. Le véhicule des terroristes a été abandonné sur place.

Du fait notamment que la voiture de la victime était immatriculée en Israël, le Conseil de la région de Binyamin a déterminé qu'il s'agissait d'une attaque terroriste, et non d'un événement criminel comme suspecté au départ. Les forces de l'armée et de la police ont lancé une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l'attaque. Le dirigeant du Conseil de Binyamin, Israel Katz, s'est aussitôt rendu sur place.