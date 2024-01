Des cages à otages découvertes par Tsahal dans la bande de Gaza

Lors de fouilles à Gaza, des soldats de Tsahal ont localisé des cages que les terroristes du Hamas avaient apparemment construites pour détenir des otages. Cette découverte, rapportée samedi par la chaîne Kan, concorde avec les informations recueillies auparavant sur le terrain, qui indiquaient que de tels dispositifs avaient été utilisés pour détenir des otages et les déplacer d'un endroit à l'autre dans la bande de Gaza. Il s'agit du même type de cages que le Hamas utilise pour ses détenus.

136 otages, hommes, femmes et enfants, sont toujours aux mains du Hamas, alors que les négociations pour une trêve permettant la libération d'un certain nombre d'entre eux sont actuellement au point mort. D'après le site Axios, le Premier ministre du Qatar a récemment rencontré à Doha les familles des six otages israélo-américains encore à Gaza, et les aurait informées que l'élimination du numéro deux du Hamas à Beyrouth la semaine dernière rendait les pourparlers "beaucoup plus difficiles".