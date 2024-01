Israël aurait du mal à gagner la guerre contre le Hezbollah, estiment les États-Unis

L'administration américaine a mis en garde Israël contre une escalade significative des tensions au Liban, a rapporté dimanche le Washington Post. Selon une récente évaluation confidentielle de l'Agence de renseignement de la défense (DIA), révélée par le journal, Tsahal aurait des difficultés à remporter une victoire, en raison de la dispersion de ses moyens et ressources militaires sur plusieurs fronts. "Le Hezbollah a déjà aujourd'hui 150 000 missiles et des systèmes GPS extrêmement précis, mais si nous attendons ce sera pire", analyse Rapahël Jerusalmy. "Evidemment ce sera difficile. Le Hezbollah peut frapper Haïfa où se situent de nombreuses usines pétrochimiques, et le dôme de fer et les systèmes de défense ne pourront stopper qu'un certain pourcentage des missiles".

L'administration Biden redoute également que le Premier ministre Benjamin Netanyahou ne considère la guerre au Liban comme la clé de sa survie politique, alors même que son gouvernement est critiqué pour avoir été incapable d'empêcher l'attaque du Hamas du 7 octobre, a rapporté dimanche le Washington Post.

Pour éviter l'escalade, Joe Biden a dépêché ses principaux collaborateurs au Moyen-Orient, avec l'objectif d'empêcher qu'une véritable guerre n'éclate entre Israël et le groupe terroriste libanais Hezbollah. L'État hébreu a fait savoir qu'il considérait comme intenables les échanges de tirs quasi quotidiens entre ses forces et le Hezbollah le long de la frontière, et qu'il pourrait bientôt lancer une opération militaire d'envergure au Liban. "Nous préférons la voie d'un règlement diplomatique convenu", a déclaré vendredi le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, "mais le temps de la diplomatie touche à sa fin".

David Cohen/Flash90

Le Hezbollah, qui dispose de combattants bien entraînés et de dizaines de milliers de missiles et de roquettes, souhaiterait également éviter une escalade majeure, selon des responsables américains, qui affirment que le chef du groupe, Hassan Nasrallah, cherche à se tenir à l'écart d'une guerre plus large. Dans un discours prononcé vendredi, ce dernier a promis de répondre aux attaques israéliennes, tout en laissant entendre qu'il pourrait être ouvert à des négociations sur la délimitation de la frontière avec Israël.

Le secrétaire d'État Antony Blinken doit arriver en Israël lundi, où il discutera des mesures spécifiques à prendre pour "éviter l'escalade", a déclaré son porte-parole, Matt Miller, avant de prendre l'avion pour le Moyen-Orient. "Il n'est dans l'intérêt de personne - ni d'Israël, ni de la région, ni du monde - que ce conflit s'étende au-delà de Gaza", a déclaré Matt Miller. Mais ce point de vue n'est pas unanimement partagé au sein du gouvernement israélien. Depuis l'assaut du Hamas en octobre, des responsables israéliens ont envisagé de lancer une attaque préventive contre le Hezbollah. Cette perspective s'est heurtée à l'opposition des États-Unis, car elle risquerait d'entraîner l'Iran, qui soutient les deux groupes terroristes, dans le conflit ; une éventualité qui pourrait contraindre les États-Unis à répondre militairement en soutien à Israël.