Gaza : négociations entre Israël et l'Egypte concernant l'avenir de l'axe de Philadelphie

Les responsables de la sécurité israéliens et égyptiens se seraient rencontrés au moins quatre fois au cours des deux dernières semaines pour discuter de l'après-guerre à Gaza et de l'avenir de l'axe de Philadelphie, à la frontière entre Gaza et l'Égypte, selon le média qatari Al-Araby Al-Jadeed. Selon une source égyptienne proche des négociations, les discussions portent sur une proposition israélienne visant à relancer une partie des accords de Camp David de 1978, concernant des arrangements sécuritaires renforcés le long de la frontière de Gaza avec la péninsule du Sinaï.

SAID KHATIB (AFP/Archives)

Ces dispositions comprennent l'installation de capteurs souterrains le long de la frontière, afin de détecter les tunnels de contrebande longeant le site, ainsi que l'extension des tours de guet, l'installation de caméras de surveillance avancées et l'éclairage de toute la bande frontalière. La source égyptienne a indiqué que les pourparlers, bien qu'étant sur la bonne voie, avaient néanmoins été interrompus en raison du refus du Caire d'informer Israël de toute violation dans cette zone, ou de lui permettre de mener des frappes aériennes dans les zones qui pourraient se trouver à l'intérieur du territoire égyptien.

Les termes de ces négociations sont en accord avec le plan pour la bande de Gaza post-Hamas présenté par le ministre de la Défense israélien cette semaine, qui prévoit la sécurisation de l'axe de Philadelphie et de ses tunnels - par lesquels transitent les armes fournies au Hamas - par l'utilisation de moyens technologiques avancés. Selon ce plan, Tsahal conserverait également une totale liberté d'action militaire dans la bande de Gaza.

L'axe de Philadelphie est une étroite bande de terre de 14 kilomètres de long, située le long de la frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza. En vertu des dispositions du traité de paix entre l'Égypte et Israël de 1979, elle avait été établie comme une zone tampon contrôlée par les forces israéliennes. L'un des objectifs de la route de Philadelphie était d'empêcher la circulation de matériel illégal et de personnes entre l'Égypte et la bande de Gaza. Mais après le désengagement unilatéral d'Israël de la bande de Gaza en 2005, 'l'accord de Philadelphie' a été conclu avec l'Égypte, autorisant celle-ci à déployer 750 gardes-frontières pour patrouiller le long de la frontière du côté égyptien. Le côté palestinien de la frontière était, lui, contrôlé par l'Autorité palestinienne jusqu'à la prise de pouvoir du Hamas en 2007.