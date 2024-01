Des formations itinérantes high-tech en bordure de Gaza pour le corps médical de Tsahal

Immédiatement mobilisés après le 7 octobre, les réservistes du corps médical de Tsahal n'ont pas eu le temps ni l'opportunité de se former à l'hôpital aux dernières techniques de réanimation et avancées dans le domaine de la traumatologie. Pour y remédier, et leur permettre de faire bénéficier les soldats blessés de nouvelles pratiques en matière d'intubation, trachéotomie, thoracotomie et traitement des hémorragies, les hôpitaux ont mis en place des formations MSR (Medical Surgery Simulation) itinérantes.

"Nous avons embarqué nos outils d'apprentissage high-tech et tout notre matériel et avons mis en place un programme MSR itinérant, tout près de la frontière avec la bande de Gaza", explique David Segal, responsable de la technologie au Centre israélien de simulation médicale.

Parmi le matériel innovant utilisé dans ces formations, un mannequin contrôlé par ordinateur permettant d'apprendre rapidement les nouvelles procédures vitales d'intervention, afin de les utiliser sur le champ de bataille. Des moyens de formation de pointe sont basés sur la simulation grâce à une robotique sophistiquée.

"Nous avons établi trois postes de formation différents pour que les soldats puissent passer de l'un à l'autre. Puis nous avons établi des scénarios avec des mannequins présentant différentes blessures dans divers contextes", rapporte Ran Mimouni, opérateur au sein de l'unité des simulateurs high-tech de MSR.

La nature technologique des mannequins utilisés permet ainsi aux soldats d'avoir des informations en temps réel sur la qualité de leurs prestations médicales et de les améliorer si besoin, de manière à être rapidement opérationnels sur le front.