Antony Blinken et le Premier ministre qatari discutent des moyens de parvenir Ă une solution Ă Gaza

Suite à la rencontre hier entre le secrétaire d'État américain Antony Blinken et le Premier ministre du Qatar, Mohammed ben Abderrahman al-Thani, le ministère qatari des Affaires étrangères a publié une déclaration selon laquelle les deux hommes ont discuté des moyens de parvenir à un cessez-le-feu, a lever les restrictions imposées à l'aide humanitaire et négocier la libération des otages israéliens et des prisonniers palestiniens.