La Corée du Sud confirme l'utilisation d'armes nord-coréennes par le Hamas

Le service national de renseignement (NIS) de la Corée du Sud vient de confirmer des soupçons concernant l'utilisation d'armes fabriquées en Corée du Nord par le Hamas dans le conflit qui l'oppose à Israël.

AP Wong Maye He

Même si la Corée du Nord nie toute transaction, le NIS a publié une nouvelle photo confirmant un rapport de la Voix de l'Amérique (VOA) suggérant l'utilisation par le Hamas d'un lance-roquette F-7 fabriqué en Corée du Nord. La mèche présente une combinaison de caractères et de chiffres coréens, dont "비저-7류" et "시8-80-53".

27a

Le NIS a corroboré ces conclusions, affirmant que le fusible portant des caractères coréens correspond à la section médiane du lance-roquettes F-7 fabriquée par la Corée du Nord. Tout en reconnaissant les soupçons de fourniture d'armes au Hamas par Pyongyang, l'agence a indiqué qu'il était difficile de fournir des preuves inattaquables, à la fois pour protéger les sources et pour des raisons diplomatiques.

L'armée sud-coréenne avait déjà laissé entendre qu'il existait des liens entre la Corée du Nord et le Hamas dans le domaine du commerce d'armes. En novembre dernier, lors d'une séance d'une commission parlementaire, ses services de renseignement avaient révélé que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un avait donné des instructions à des fonctionnaires pour élaborer "une aide globale aux Palestiniens".

La Corée du Nord a rejeté ces allégations, les qualifiant d'allégations de "sans fondement" et "orchestrées par les États-Unis"

L'Associated Press avait aussi révélé, au lendemain des attaques du 7 octobre, que les terroristes du Hamas avaient probablement utilisé des armes nord-coréennes lors de leur assaut. Des responsables sud-coréens, deux experts en armement nord-coréen et une analyse de l'Associated Press portant sur des armes capturées sur le champ de bataille par Israël indiquaient que le Hamas avait utilisé le lance-roquettes F-7 de Pyongyang, une arme tirée à l'épaule que les combattants utilisent généralement contre des véhicules blindés.

