Les "journalistes" tués à Gaza étaient des terroristes qui constituaient une menace, affirme Tsahal

Dimanche, une frappe aérienne israélienne visant un véhicule dans le sud de la bande de Gaza a tué deux Palestiniens considérés comme des journalistes par les autorités locales. Hamza Al-Dahdouh et Mustafa Thuraya auraient travaillé en free-lance pour des chaînes de télévision comme Al-Jazeera. L'armée israélienne a par la suite affirmé que les deux hommes avaient utilisé un "engin volant" qui constituait une menace pour les soldats sur le champ de bataille. Elles ont déclaré que les personnes tuées étaient des terroristes et non des journalistes.

La frappe aérienne, qui a entraîné la mort d'Al-Dahdouh et de Thuraya, et blessé un troisième pigiste, Hazem Rajab, a suscité de vives condamnations. Al-Jazeera a qualifié la frappe "d'attaque ciblée", et exhorté les organisations internationales à tenir Israël pour responsable de ce qu'elles considèrent comme une attaque délibérée contre des journalistes.

https://twitter.com/i/web/status/1744122788972265830 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Dans le cadre du conflit en cours, le nombre de victimes parmi les journalistes a augmenté. Le Comité pour la protection des journalistes a recensé 77 journalistes et professionnels des médias tués depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas. Les responsables du Hamas ont indiqué que ces nouveaux décès ont encore alourdi le bilan tenu par le gouvernement de Gaza, portant à 109 le nombre de journalistes tués.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déploré ces décès, les qualifiant de "tragédie inimaginable". Les victimes parmi les journalistes ont attiré l'attention de la communauté internationale. Un autre journaliste, Issam Abdallah, de Reuters, a été tué le 13 octobre alors qu'il documentait des tirs d'obus transfrontaliers au Liban.