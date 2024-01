Israël s'apprête à entrer dans la troisième phase de la guerre, confirme Yoav Gallant au Wall Street Journal

Dans une interview accordée au Wall Street Journal, le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant a confirmé que Tsahal "allait entamer la troisième phase de la guerre dans la bande de Gaza", passant de la phase intensive des combats à des opérations plus ciblées. Cette déclaration au journal américain n'a rien du hasard. Elle constitue un geste fort pour Antony Blinken, attendu en Israël ce lundi, alors que Washington fait depuis plusieurs semaines pression sur l'État hébreu pour évoluer vers des opérations "moins meurtrières" à Gaza, dans l'espoir aussi qu'elle permette une accalmie avec le Hezbollah.

IDF Spokesperson

Les Américains sont en effet engagés dans une diplomatie tous azimuts aux côtés de la France pour éviter que les tensions au nord d'Israël ne dégénèrent en véritable guerre. L'envoyé de Washington, Amos Hochstein, était d'ailleurs en Israël ce week-end afin de trouver une issue politique à la crise.

De facto, Tsahal a déjà entamé cette troisième phase dans ses opérations. Alors qu'elle a achevé le démantèlement militaire du Hamas dans le nord de la bande de Gaza, elle continue d'y mener des raids limités contre des poches terroristes ainsi que les tunnels subsistant dans la zone.

IDF Spokesperson

Yoav Gallant a précisé que cette troisième phase serait nettement plus longue que les précédentes, et réaffirmé que la guerre se poursuivrait jusqu'à la réalisation de ses trois objectifs - destruction du Hamas, libération des otages et sécurisation de la bande de Gaza. De son côté, le chef d'état-major a affirmé dimanche que la guerre durerait "tout au long de 2024".

Le ministre a également évoqué les combats à Khan Younès, bastion des dirigeants du Hamas situé dans le sud de la bande de Gaza, soulignant que les opérations "prendraient du temps", notamment en raison du grand nombre de civils déplacés dans la zone, mais que l'armée irait "jusqu'au bout" pour défaire le Hamas dans cette zone également.

Pour ce qui est de la situation à la frontière nord, Yoav Gallant a réaffirmé que si Israël ne souhaitait pas la guerre avec le Hezbollah, il était déterminé à tout faire pour "permettre aux 18 000 résidents israéliens de la région de rentrer chez aux". Le ministre a ainsi souligné que s’il n’y avait pas d’accord sur un règlement politique, Israël n’hésiterait pas à mener une action militaire. "Nous sommes prêts à faire des sacrifices. Le Hezbollah voit ce qui se passe à Gaza et il doit savoir que nous sommes prêts à répliquer ces opérations à Beyrouth", a-t-il dit.