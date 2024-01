De retour du Qatar, les familles d’otages appellent à un cessez-le-feu

Six familles d’otages, de retour du Qatar où elles étaient allées plaider leur cause auprès du Premier ministre, Mohammed ben Abderrahman Al Thani, maître d’œuvre des négociations entre Israël et le Hamas, ont plaidé pour "un cessez-le-feu". "La libération des otages est la seule image de victoire dont les Israéliens ont besoin", ont-elles affirmé, dans un message à peine voilé au gouvernement qui a choisi la stratégie inverse. Israël veut ainsi resserrer l’étau autour du Hamas et de son chef Yahya Sinwar qui seulement "acculé", consentirait à relâcher les captifs. "Les Israéliens, tous les Israéliens vous soutiendront dans ces décisions difficiles", ont-ils lancé au cabinet de guerre.

"Nous sommes partis au Qatar en comprenant que la paralysie dans les négociations tue les otages et nous devions agir"

"Dans une semaine, nous marquerons le 100e jour de l’enlèvement de nos proches, nos 136 otages sont dans les tunnels du Hamas aujourd’hui et nous ne comprenons pas que le temps passe et qu'ils soient encore là-bas. Nous n’aurions pas dû les laisser plusieurs jours, même pas un mois et il est impensable que nos êtres chers soient 100 jours dans les tunnels sans nourriture, eau et traitement médical.

"Nous sommes partis au Qatar en comprenant que la paralysie dans les négociations tue les otages et que nous devions agir, nous voulions que les responsables qataris nous entendent directement", ont déclaré les familles. "Nos hôtes nous ont écoutés, et nous savons qu’ils connaissent les détails de chaque personne détenue. Il est temps de faire de leur retour la priorité. Vous nous avez abandonné le 7 octobre, ne nous abandonnez pas encore aujourd'hui", a conclu Noam Perry dont le père est otage à Gaza.

Le Premier ministre qatari, Mohammed ben Abderrrahman Al Thani, et d'autres responsables, ont informé les familles des six otages israélo-américains à Doha que l'élimination du haut responsable du Hamas, Saleh al-Arouri, à Beyrouth cette semaine, avait rendu les efforts pour parvenir à un nouvel accord beaucoup plus difficiles.