Assassinat de civils, vol d'aide humanitaire : des Gazaouis racontent les exactions du Hamas

Des enregistrements de conversations entre des citoyens de Gaza et des officiers de l'unité 504 de Tsahal publiés ce lundi révèlent de nouvelles exactions du Hamas contre la population. Selon ces témoignages, des hommes de l'organisation terroriste ont assassiné un Gazaoui qui tentait de demander de l'aide à l'UNRWA. Ils voleraient aussi régulièrement de l'aide humanitaire destinée aux Gazaouis et réquisitionneraient leurs domiciles.

Dans l'une des conversations, un citoyen de Gaza raconte ainsi que le Hamas a assassiné son cousin parce qu'il tentait de demander l'aide de l'UNRWA. Dans une autre, un citoyen déclare qu'il ne quitte pas son domicile parce qu'il craint que le Hamas ne s'en empare et ne la détruise.

Un autre échange encore fait entendre un Gazaoui travaillant comme cuisinier pour une organisation américaine, qui affirme que les terroristes du Hamas ont tenté de voler de la nourriture destinée aux civils. Il souligne également que le Hamas vole systématiquement du matériel et de la nourriture provenant des entrepôts de l'UNRWA.

Ces témoignages sont publiés après des images troublantes circulant sur les réseaux sociaux de terroristes qui se rendent à l'armée israélienne et expriment leur colère contre le Hamas, appelant Dieu "à se venger de lui". Dans cette séquence, on peut voir un certain nombre de Gazaouis menottés et en sous-vêtements, qui clament aux soldats de Tsahal : "Cela fait 17 ans que nous vivons entre les griffes du Hamas. Nous vous attendions parce que nous voulons vivre en paix. Libérez-nous de l'oppression du Hamas, nos enfants ont faim et nos femmes sont obligées de faire l'aumône."