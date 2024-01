Pourquoi avons-nous l'impression que le temps s'est arrêté depuis le 7 octobre? (étude israélienne) ​

Depuis le 7 octobre, le temps semble figé et bon nombre d'Israéliens ont l'impression que cette journée tragique ne s'est jamais terminée. La perception du temps nous affecte de deux manières différentes. Les expériences positives passent très vite tandis que les mauvais moments ralentissent notre perception du temps.

Selon une recherche dirigée par Chava Treitel sous la direction du professeur Einat Levy-Gigi de l'université Bar-Ilan "il semble que la question de la perception du temps change après un traumatisme et, depuis le 7 octobre, elle est vécue non seulement au niveau personnel mais aussi au niveau national", affirme-t-elle.

La recherche montre comment la perception du temps peut affecter le développement des symptômes post-traumatiques par deux voies parallèles. Notre cerveau code les événements traumatisants de manière élémentaire et chaque élément peut donc évoquer des sentiments négatifs et ralentir notre perception du temps.

Une intervention clinique ciblée permettant le développement de la conscience du temps et de ses perturbations peut constituer une voie d'intervention innovante permettant de soulager les symptômes post-traumatiques sans avoir besoin d'une exposition répétée au contenu émotionnel lié à l'expérience traumatique.

​"Actuellement, on peut affirmer que le traumatisme du 7 octobre a créé un ralentissement dans la perception du temps, de sorte que chaque jour semble être une éternité. Même aujourd'hui, trois mois après cette terrible journée, la perception du temps pour beaucoup d'entre nous reste déformée. D'un côté, on a l'impression d'avoir vécu cette journée hier et de l'autre, on a le sentiment que la guerre a toujours été là, et il est difficile de se souvenir des événements survenus avant la guerre", explique le professeur Levy-Gigi.

ALBERTO PIZZOLI / AFP

Le décompte continu du nombre de jours pendant lesquels les otages ont été retenus captifs à Gaza nous aide à situer l’événement traumatisant et à mesurer plus précisément notre distance par rapport à lui.

Par ailleurs, attirer consciemment l'attention sur des périodes de la journée ou comparer la période qui s'est écoulée à des périodes de durée similaire peut aider à surmonter l'épreuve de ce temps qui parait long.

Enfin, il convient d'examiner la période dans une perspective historique large, par exemple en comparant la guerre à d’autres guerres à travers l’histoire et en se rendant compte que certaines d’entre elles étaient également longues mais, en fin de compte, sont devenues des points sur une chronologie. La guerre actuelle constituera également un segment clair et relativement court de l’histoire de l’humanité et de l’État d’Israël et de l’expérience de vie de chacun.

​