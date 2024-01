Des experts de l'ONU appellent à punir les crimes sexuels du Hamas

Des experts des droits de l'homme de l'ONU appellent à punir le Hamas pour les crimes commis le 7 octobre. Evoquant notamment les personnes brûlées vives chez elles, les corps décapités ainsi que les violences sexuelles, ces deux spécialistes ont souligné que ces "graves violations du droit international" pouvaient être qualifiées de crimes contre l'humanité.

"Les preuves de plus en plus nombreuses de violences sexuelles signalées sont particulièrement poignantes", ont déclaré dans un communiqué Alice Jill Edwards, rapporteuse spéciale de l'ONU sur la torture, et Morris Tidball-Binz, rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires. Tous deux ont dénoncé "des allégations de torture sexuelle incluant des viols, viols collectifs, agressions sexuelles, mutilations et tirs sur les parties génitales".

Il s'agit toutefois d'experts indépendants nommés par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Cela signifie qu'ils ne s'expriment pas au nom des Nations unies, dont le silence sur les crimes du Hamas est vivement dénoncé en Israël et ailleurs.

Les enquêteurs du "FBI israélien", l'unité Lahav 433, sont engagés depuis des semaines dans un travail titanesque consistant à rassembler les preuves des crimes sexuels commis par les hommes du Hamas le 7 octobre. Une tâche particulièrement ardue en raison de l'assassinat de la plupart des victimes, du silence des femmes survivantes mais aussi de la disparition de nombreuses preuves, qui dans la confusion des combats n'ont pu être collectées immédiatement sur les lieux de ces crimes.