La chanteuse La Zarra appelle au boycott d'Israël pour l'Eurovision 2024

La chanteuse La Zarra, candidate française à l'Eurovision 2023, a appelé au boycott d'Israël pour la prochaine édition prévue en mai à Malmö, en Suède. "Tout comme nous avons boycotté la Russie, Israël devrait être boycotté pour ses actes", a-t-elle écrit sur Instagram, affirmant que le pays commet "des atrocités en Palestine". Elle rejoint ainsi les très nombreuses voix sur les réseaux sociaux qui prônent l'éviction de l'Etat hébreu de la compétition.

"Après le massacre commis en Ukraine par la Russie, nous sommes aujourd'hui témoins d'un nouveau massacre, celui du génocide du peuple palestinien, ainsi que des attaques en Cisjordanie et au Liban. Nous assistons à une tentative calculée et délibérée de prendre le contrôle de la région", a-t-elle encore affirmé, disant être consciente que "l'Eurovision est une compétition politique, et que les artistes ont peur de s'exprimer".

"Mais le public a la capacité de déplacer des montagnes s'il le souhaite. Le public que j'ai rencontré est plein d'amour et de pouvoir, et c'est pourquoi je me tourne vers vous. Boycottons Israël de cette compétition, tout comme la Russie a été boycottée en raison des atrocités qu'elle commet", a conclu la chanteuse canadienne d'origine marocaine.

La Zarra, qui n'avait obtenu que la 16e place au concours de l'année dernière avec son titre "Evidemment", avait fait largement parler d'elle pour sa réaction après l'annonce des résultats, se fendant d'un doigt d'honneur avant de quitter les lieux.

Cette année, la France sera représentée par le chanteur Slimane avec la chanson "Mon amour".