Environ 9 000 soldats israéliens ont demandé une aide psychologique depuis le 7 octobre

Un nombre sans précédent d'environ 9 000 soldats de l'armée israélienne y compris des réservistes ont demandé une aide psychologique depuis le début de la guerre, selon les données de Tsahal. La plupart souffrent de traumatismes depuis le 7 octobre.

Dès le premier jour des combats, le médecin-chef et chef du département de santé mentale de Tsahal a décidé de mobiliser le Centre de réadaptation du front intérieur (MALSHA), habituellement impliqué dans la réhabilitation des victimes post-traumatiques. 275 militaires ont été traités dans ce centre.

Tsahal tente de soigner le plus rapidement possible les victimes de traumatismes afin de maintenir les troupes fonctionnelles. Sur recommandation d'un officier de santé mentale, certains des soldats traumatisés sont transférés dans une unité désignée et 75% d'entre eux reviennent après une courte période pour continuer à servir dans l'unité.

Toutefois, malgré la guerre, aucune augmentation du taux de suicides au sein de Tsahal n'a été constatée ces derniers mois. Le nombre de suicides en 2023 est similaire à celui de 2022.

Plus de 800 professionnels de santé mentale ont été recrutés dès le début de la guerre et, pour la première fois dans l'histoire des guerres israéliennes, certains d'entre eux sont entrés sur le champ de bataille.

Les soldats souffrent de nombreux symptômes, tels que les troubles du sommeil, les troubles de l'appétit ou encore les pensées envahissantes.